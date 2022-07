Autant le dire. Il y a un sentiment de déception face au remaniement du gouvernement d’Elisabeth Borne. Pas d’ouverture, pas de figures de l’opposition, pas de personnalités venues des Républicains, du PS ou des Verts, et qui incarneraient une volonté de dépassement. Ce gouvernement s’est resserré autour de la coalition présidentielle et la question reste entière de sa capacité à travailler avec un parlement où il n’a pas de majorité.

Posée ainsi, la question n’a pas de sens. On peut regretter l’occasion manquée, mais il ne faut pas s’en étonner: c’était trop tôt, trop risqué, trop incertain. Personne aujourd’hui en France ne sait comment gérer cette situation, car jouer le jeu du compromis, c’est prendre le risque de se couper de son électorat. Et ne pas le jouer, c’est prendre le risque de le décevoir. Dans les deux cas, on peut le payer cher.

Sans compter qu’en France, le compromis est d’autant plus un risque que ceux qui l’ont exercé avec talent ne sont pas toujours ceux qui ont connu les plus brillantes carrières. Un Rocard, un Jospin peuvent en dire quelque chose.

Alors, décevant le gouvernement Borne 2? Oui. Condamné pour autant à échouer? Non. De tous les partis de la coalition gouvernementale, celui qui a profité le plus de ce remaniement est le Modem. Le parti le plus centriste. À défaut de pouvoir miser sur des personnalités de l’opposition, Elisabeth Borne a misé sur le centre. C’est une stratégie sans éclats, mais peut-être pas la pire pour amener un parlement éruptif et grisé de son pouvoir retrouvé à découvrir les vertus du compromis.

