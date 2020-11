Immobilier à Montreux – Remis en vente, l’ancien Audiorama trouve preneur La société e-mob, à Vionnaz (VS), s’apprête à acheter le bâtiment classé pour 1 million de francs. Elle veut y aménager bureaux, salles de bien-être et logements protégés. Claude Beda

Selon une expertise, le bâtiment ne peut pas être occupé, vu son état de délabrement. Chantal Dervey

«Nous sommes convaincus de la nécessité de vendre cet immeuble, d’autant plus que cette opération est assortie de garanties préservant ce lieu chargé d’histoire», explique Caleb Walther, municipal des Domaines et Bâtiments. Remis en vente après une première opération avortée, l’ancien Audiorama, à Territet, a trouvé preneur. Propriétaire, la Ville veut vendre au prix de 1 million de francs cette ancienne dépendance du Grand Hôtel à la société e-mob SA, à Vionnaz (VS). Son actionnaire majoritaire a notamment pris part à la rénovation complète d’une des villas Dubochet à Clarens et du Moulin de Cugy.