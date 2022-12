Qatar 2022 – Remo Freuler: «Si vous voulez parler d’autre chose que de foot, vous pouvez sortir!» Le milieu de terrain ne veut pas s’exprimer sur le cas Granit Xhaka et il le fait savoir. Sur le reste, le Portugal, mardi soir, il parle. Daniel Visentini Doha

Remo Freuler n’a pas apprécié d’être lancé sur «l’affaire» Granit Xhaka avant le huitième de finale de la Coupe du monde contre le Portugal. AFP

Le regard est devenu sombre et d’une petite voix fluette, presque muette, Remo Freuler a soufflé sa réponse, dans un murmure assourdissant. On lui avait demandé ce qu’il pensait des débordements autour de Granit Xhaka lors de Serbie-Suisse, de ses gestes en réponse aux provocations serbes. À la deuxième question, il a dit: «Encore une fois, je suis là pour parler de foot. Si vous voulez parler d’autres choses que de foot, vous pouvez sortir.» Et il joint le geste à la parole, en désignant la porte.

Colère froide? Volonté d’éviter le sujet. Personne n’est sorti, alors Remo Freuler a retrouvé le sourire. Le Portugal en huitièmes de finale? Pas de fâcherie à l’évocation de ce thème. «Je crois qu’on peut dire qu’on les connaît très bien, explique le milieu de terrain. Cela peut être un avantage. Mais eux aussi nous connaissent très bien…»

Souvenirs frais

C’est vrai. Le souvenir de la fessée reçue à Lisbonne en Ligue des nations, ce 4-0 d’il y a seulement cinq mois? «C’est ce qui arrive quand nous ne sommes pas à 100%, ce qui était le cas lors de cette rencontre», avance-t-il. La victoire 1-0 au Stade de Genève lors du match retour une semaine plus tard? «C’est ce qui peut se passer quand nous sommes à 100% sur la pelouse, reprend-il. Et c’est ce qui va être le cas mardi soir. Après, on verra.»

Remo Freuler repense-t-il au dernier huitième de finale disputé, celui de l’Euro 2021 quand la Suisse avait éliminé la France? «Ce qu’il faut en garder, c’est de ne jamais baisser les bras», lance-t-il. Juste: à la 75e, la Suisse était menée 3-1 avant de se remettre en selle.

Mais comment se comporter contre le Portugal? Un gros travail défensif? Des élans offensifs? Une synthèse des deux? «La Suisse est une équipe qui préfère marquer des buts plutôt que de devoir les éviter, répond Freuler. Mais attention à ne pas commettre des erreurs individuelles, comme nous en avons pu en faire contre la Serbie.» Clin d’œil en prime: allusion à sa bévue qui a coûté un but contre la Serbie. Mais allusion aussi à sa réaction: ce but de la victoire ensuite.

Daniel Visentini est journaliste pour le Sport Center depuis 2018. Il a été durant sept ans le chef de la rubrique Sports de la Tribune de Genève. Il suit de près l'actualité du football, notamment celle du Servette FC et de l'équipe de Suisse. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.