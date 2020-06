Erreur humaine – Renaturer la Brinaz coûtera 1,3 million de plus à Yverdon Nouveau dépassement majeur dans un chantier public de la Ville d’Yverdon. Différents couacs font doubler la facture de ce qui devait être un simple petit projet. Erwan Le Bec

Une partie du projet, qui prévoit de déplacer les canalisations de ce secteur où la Brinaz attend sa renaturation, n’a pour l’instant plus de financement. © Yvain Genevay / Le Matin

C’est le genre de «oups» qui coûte cher. La Ville d’Yverdon demande au Conseil un crédit additionnel pour achever le chantier de la Brinaz, les à-côtés de la renaturation d’une petite rivière au nord de la ville, pour lequel un enchevêtrement de conduites doit être déplacé. Sauf que suite à une série d’erreurs humaines, les travaux, initialement prévus à 1,2 million de francs, nécessiteront 1,3 million en plus.

L’affaire est décrite dans un préavis, deux rapports de commission, et… un audit mandaté à un juge. Rien n’avait filtré avant mai dernier auprès des élus.

Premier crédit validé en 2015

En 2015, le Conseil valide donc le premier crédit. Il s’agit, en gros, sur le tracé de la rivière, de déplacer une série de canalisations, dont d’eau, qui relient une station de captage au reste du Nord vaudois. Il y a deux secteurs, l’un (A) près du lac, l’autre (B), sous l’autoroute. En 2018 la Municipalité valide l’adjudication des travaux, pour un peu moins d’un million. Il y a déjà deux «oups». Les budgets, datant de 2014, sont déjà incomplets et obsolètes. Et un fonctionnaire, reprenant le dossier, se trompe. Il estime que le crédit porte seulement sur le secteur A, oubliant le secteur B.

Sur le terrain, ça se complique. Le mandataire n’est pas un spécialiste. On rajoute des conduites temporaires. La nappe phréatique fait des siennes. L’étude de base, évoque le rapport de minorité au Conseil, avait en sus omis des connexions, des vannes, la désinfection des tuyaux, etc. S’ajoute une histoire de conduite de gaz. Le Service des énergies ne s’aperçoit qu’en juillet 2019 que quelque chose cloche. On se rend compte du résultat au fur et à mesure, quand arrivent les factures.

«Pressions» du canton

La Ville évoque aujourd’hui les «pressions» du Canton, qui demande de faire vite. Aussi le fait que les chefs de projets, les directeurs, les élus et les cadres aient, en cinq ans, changé à plusieurs reprises.

«Ça pose des questions sur la capacité du service à tout gérer en même temps. Le Conseil n’aurait peut-être pas jugé le CAD-Sental (ndlr.: un monstre projet de chauffage à distance lancé en 2019) si on l’avait su en temps voulu», relève Ruben Rabchurn, UDC et rapporteur minoritaire avec le PLR Sébastien Nobs.

«D’une conduite entre deux communes c’est devenu, avec la régionalisation des réseaux qui n’existaient pas au début, des interconnexions complexes avec d’autres exigences, plaide le municipal Pierre Dessemontet (PS). On ne pouvait pas le prévoir. Là où il y a eu des erreurs structurelles, et on le reconnaît, c’est que les systèmes de contrôle ont failli. Ce ne serait plus possible aujourd’hui.»