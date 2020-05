Classique – Renaud Capuçon met l’OCL dans sa poche Le violoniste français, qui avait dirigé l’orchestre lors d’un concert à huis clos en mars, va prendre sa direction artistique dès 2021 pour 4 saisons. Matthieu Chenal

Les 4 et 5 mars derniers au Métropole, l’Orchestre de chambre de Lausanne était dirigé pour la première fois par Renaud Capuçon, ici dans la Symphonie «Inachevée» de Schubert. Ce concert n’était pas ouvert au public en raison des restrictions liées au coronavirus. Les micros et les caméras de la RTS ont néanmoins été admis pour immortaliser ce concert très particulier, qu’on peut revisionner sur ArteTV . RTS

L’annonce ne pouvait pas tomber au meilleur moment pour l’Orchestre de chambre de Lausanne. Après deux mois de repos et de silence forcés, et alors que l’incertitude est toujours totale sur la manière dont les concerts pourront reprendre à la rentrée, l’OCL engage celui qui l’a dirigé pour la dernière fois en mars lors d’un concert à huis clos: Renaud Capuçon, violoniste au rayonnement planétaire, mais chef d’orchestre débutant, sera directeur artistique dès la saison 2021-2022 et pour au moins quatre ans.