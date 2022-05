Nos sélections disques – Renaud n’est pas sorti de l’auberge Le Renard concasse son album de reprises mais d’autres sorties viennent égayer le week-end Francois Barras

«Métèque» Renaud (Warner)

Chanson Renaud avait une merveilleuse plume… Les textes de ses chansons, bien sûr! Mais aussi les chroniques qu’il livrait au mitan des années 90 à «Charlie Hebdo»… Ces considérations rêveuses pour suggérer qu’après avoir déclaré arrêter la scène, il pourrait également stopper les disques et se concentrer sur sa prose écrite. C’est cruel, certes, mais pas moins que d’écouter le croassement catharreux qui lui sert de voix depuis qu’il l’a érodée au pastis, et de subir le traitement death metal qu’il inflige à ces jolies chansons d’antan, pas épargnées non plus par des arrangements datés. Le single très prometteur, «Si tu me payes un verre», était au final l’un des rares titres à réussir le bel équilibre de la forme et du propos, où la voix de Renaud vibrait faussement mais juste. Hélas, la plupart des reprises de «Métèque», dont la chanson titre de Moustaki, frôlent la purge musicale, le genre de chose que l’on s’inflige par solidarité avec un homme que l’on a tant aimé. Que ce mélancolique chronique trouve du réconfort à chanter les 45 tours de son adolescence (Montand, Brassens, Higelin, Reggiani, Aufray) n’est malheureusement pas une panacée: l’écouter tourne au grotesque sitôt que l’on prend un peu de recul sur la prestation qui ferait passer Dylan pour Freddie Mercury. Un disque éreintant que l’on aurait pourtant adoré aimer. FBA

«Glaube, Hoffnung, Liebe» Schubert. Par Samuel Hasselhorn, baryton, Joseph Middleton, piano (Harmonia Mundi)

Classique «Foi, espérance, amour», c’est le titre d’un lied que Schubert composa l’année de sa mort, mais il n’a pas été intégré dans le recueil intitulé «Le chant du cygne». Il sert de titre et de fil rouge à l’anthologie de lieder enregistrée par Samuel Hasselhorn et son poignant complice Joseph Middleton au piano. «Glaube, Hoffnung, Liebe»… toutes les facettes de ces trois mots sont explorées avec finesse et profondeur, dans une tonalité d’ensemble assez crépusculaire. Le baryton allemand pourrait rappeler son compatriote berlinois, le grand Dietrich Fischer-Dieskau (1925-2012), par une certaine parenté de timbre, mais la voix singulière de Samuel Hasselhorn impose aussi une exquise sensibilité, un naturel confondant et une impressionnante capacité à tout dire dans l’extrême dépouillement. MCH

«StandArt» Tigran Hamasyan (Nonesuch)

Jazz Après son passage à Cully avec une fusion aussi musclée qu’éclectique, il est passionnant de découvrir l’album de standards de Tigran Hamasyan. Il s’agit bien du premier enregistrement de ce type par un musicien plus habitué à filer dans ses propres compositions. L’album s’ouvre par le «De-Dah» d’Elmo Hope, pianiste be-bop à la gloire souterraine, et cette entrée en matière a peut-être valeur de manifeste, indiquant des options atypiques, dans les accords comme dans les recherches rythmiques. Dans ces allées du «Great American Songbook» qui lui permettent de se reconnecter à une lignée historique, le pianiste ne démérite pas, brillant tout en gardant son originalité. En trio, il profite de renforts prestigieux. En souffle, Ambrose Akinmusire, Mark Turner et Joshua Redman sont du défilé, excusez du peu! BSE

«WE», Arcade Fire( Columbia)

Rock Arcade Fire est opiniâtre. Critiqué pour son évolution intello à la limite de la pédanterie, où disque comme concert comme déclarations semblaient taillées pour ne plaire qu’aux «Inrockuptibles», le groupe canadien avait oublié de composer de la bonne musique. Six ans après «Everything Now», au concept anticonsumériste pouet-pouet, ils reviennent avec «WE», un cri d’alerte universel déroulant des chansons aux parties numérotées qui faisaient craindre le pire. On en est loin. Sans retrouver son don oxymorique pour «l’emphase intime», Arcade Fire renoue avec une qualité d’écriture et une cohérence profuse, malgré de multiples emprunts (Lennon, Foals, Bowie) qu’on leur pardonnera, finalement content de retrouver ce groupe que l’on a bien aimé, et tant pis si le public suisse fut à leurs yeux «le pire du monde» (à Montreux). Petits canaillous, va. FBA

