Municipaux élus dans le canton – Rencontre avec quatre élus aux profils bien différents Alors que les femmes sont en augmentation cette année, la pyramide des âges s’aplatit un peu au profit des seniors et des tout jeunes. Mathieu Signorell

Au total 1559 conseillères municipales et conseillers municipaux ont été élus dans les 304 communes qui organisaient une élection au mois de mars. Un tiers sont des femmes. Moyenne d’âge: 52 ans. Florian Cella

Pas un élu ne ressemble complètement à un autre. Mais l’analyse des résultats électoraux montre des grandes tendances parmi les 1559 Vaudois choisis par leurs voisins pour gérer leur commune. Parmi les profils fréquents, on remarque que l’agriculture est le métier le plus représenté parmi les hommes, que la proportion de jeunes a augmenté cette année, que les élus déjà en place sont en moyenne élus depuis deux législatures et que les métiers de la santé et du social détrônent désormais les employées de commerce parmi les femmes nouvelles élues.

Les jeunes: un municipal sur 15 a moins de 35 ans Afficher plus Alexandre Legrain, étudiant à Crassier. Florian Cella La proportion de jeunes élus a légèrement augmenté dans les Municipalités. Le benjamin, c’est Alexandre Legrain, 21 ans, municipal à Crassier depuis déjà une année, qui dirige notamment le dicastère du Développement durable. «Si je me suis lancé comme candidat, c’est parce que j’estime que toutes les catégories de la population ont le droit d’être représentées. Comme très peu de jeunes font partie des autorités, les décisions qui les concernent sont parfois prises sans qu’ils aient pu s’exprimer. Or nous avons nos propres solutions à apporter. J’ai par exemple proposé la création de mon dicastère et je mène différents dossiers, comme la réduction de l’éclairage public ou l’intégration de la mobilité douce pour notre projet de rond-point. J’ai aussi proposé d’augmenter de deux à quatre semaines le congé paternité des employés communaux, ce qui a été accepté.»