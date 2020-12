Afrique – Rencontre entre le président tchadien et Jean Castex Dans un contexte régional tendu, le président tchadien Idriss Déby Itno et le Premier ministre français Jean Castex se rencontreront le 31 décembre.

Le président tchadien Idriss Deby recevra la visite du premier ministre français Jean Castex alors que les voisins du Tchad, le Niger et la République centrafricaine, tiennent ce dimanche leurs élections présidentielles. AFP

Le Premier ministre français Jean Castex, qui se rend au Tchad pour réveillonner avec des soldats français de l’opération Barkhane, rencontrera le président tchadien Idriss Déby Itno le 31 décembre, dans un contexte régional tendu.

Le chef du gouvernement, qui sera notamment accompagné pour ce déplacement de deux jours par la ministre des Armées Florence Parly, aura un entretien bilatéral avec le chef de l’État tchadien dans sa résidence d’hiver à Amdjarass (Nord-Est), a précisé le gouvernement français dans un communiqué.

Jean Castex s’entretiendra ensuite en visioconférence avec les responsables de la force Barkhane, avant de passer la soirée à N’Djamena avec les soldats «afin de témoigner le soutien de la nation aux militaires français engagés en bande sahélo-saharienne», ajoute Matignon.

Crise sécuritaire

La France est présente au Sahel dans le cadre de l’opération Barkhane, qui engage plus de 5000 hommes dans cette immense zone, confrontée à des violences djihadistes et une crise sécuritaire qui ont fait des milliers de morts civils et militaires ces dernières années.

La visite de Jean Castex intervient dans un contexte régional particulièrement tendu. Les voisins du Tchad, le Niger et la République centrafricaine, tiennent ce dimanche leurs élections présidentielles.

Elles se dérouleront au Niger sous la menace à l’est de Boko Haram et à l’ouest d’autres groupes djihadistes sahéliens. La Centrafrique de son côté reste plongée dans une guerre civile et sous la menace de groupes armés. Le président Emmanuel Macron a condamné «des tentatives de déstabilisation» dans cette ancienne colonie française.

AFP/NXP