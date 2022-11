Dans le découpage sommaire de la population en tranches générationnelles, le soussigné appartient à ce qu’on a appelé la génération X. Succédant aux dynamiques baby-boomers d’après-guerre, précédant les vibrionnants millennials, notre groupe démographique, né grosso modo entre 1965 et 1982, se caractériserait par une certaine passivité, peu d’idéaux, une propension au cynisme.

Il y a sans doute du vrai. Traversant dans les années 90 une jeunesse peu politisée, je me souviens de la fascination qu’exerçaient les récits de mes parents et de leurs amis sur leur jeunesse à eux: guerre du Vietnam, libération sexuelle, pulsions du changement venant s’écraser contre les remparts du respect de l’ordre. «Il fallait choisir son camp», est une phrase qui revenait souvent. En regard, l’adhésion de la Suisse à l’UE ou l’achat de F/A-18 déchaînaient peu de passions; pas de quoi chanter du Bob Dylan ou s’immoler par le feu sur la place publique. D’où nous étions, leur verve avait quelque chose de «fantasmant».

«La crise climatique nécessite une réaction pleine de fougue? Ne craignez rien, la génération X est aux manettes.»

Aujourd’hui, avec la crise écologique, les choses ont changé. Agir ou ne rien faire, il faut à nouveau choisir son camp, et vite. Mais l’alternative qui propose soit de pousser la clim d’un cran dans son 4x4 pour ne pas ressentir le souffle des forêts qui brûlent, soit de projeter des seaux de soupe à la tomate sur des toiles de grand maître pour attirer l’attention paraît peu engageante. Le volume monte, les fronts se durcissent, et tout ça laisse peu de place à la nuance. (Notons tout de même qu’entre le team SUV et le team soupe à la tomate, le choix me semble facile à faire, les premiers n’avançant pas d’autre motivation que le maintien de leur confort, ce qui, convenons-en, ressemble peu à un projet de société. Mais chacun se fera son opinion.)

Avec le recul, la relative modération des décennies précédentes paraît aujourd’hui bien civilisée. Le signe d’un temps où il était possible d’être entendu sans crier trop fort, l’apanage somme toute désirable d’un monde ne vivant pas sous la menace d’un effondrement imminent. Vues de si près, les passions de la lutte ne sont plus si «fantasmantes».

Or, si la situation écologique actuelle découle forcément d’un bon demi-siècle de passivité et de piètres décisions, on notera que notre fameuse génération X aura logiquement peu dévié du modèle de consumérisme et d’épuisement des ressources de ses parents (au final pas si révolutionnaires). On pourra aussi noter, avec une anxiété croissante, que ce groupe de quadras et de quinquas occupe, à l’heure qu’il est, une bonne part des postes clés de la politique ou du monde économique. La crise climatique nécessite une réaction pleine de fougue? Ne craignez rien, la génération X est aux manettes.



