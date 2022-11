LIVRES | 12% de rabais pour les abonnés – Rendez-vous Un roman drôle et décapant qui traite de sujets profonds: et si l'art pouvait nous (re)donner de la force, du courage, de la confiance, de l'envie?

«J’ai rendez-vous. Avec un homme. Au bas des marches du Sacré-Cœur, à Paris. Je ne le connais pas, c’est un site de rencontres qui nous a mis en contact par erreur. Il va peut-être me découper en rondelles et on ne découvrira jamais mon corps. Ou passer la nuit avec moi et disparaître. Ce n’est pas gagné. Mais ce n’est pas perdu non plus. Il faut essayer.

Je fais partie d’une génération pathétique, révoltée contre rien mais fatiguée de tout, persuadée d’avoir trente ans dans sa tête et dans sa chair, mais désespérée d’en avoir cinquante dans ses artères et dans son job.

J’ai rendez-vous. Avec moi-même. Et pour m’aider, j’ai un psy. Comme les autres, il prescrit des traitements. Mais ce ne sont ni des antidépresseurs, ni des anxiolytiques, ni des somnifères, ni des tisanes, ni des séjours en clinique, ni des stages de méditation. Mon psy à moi ne prescrit que des œuvres d’art. Et me demande de les contempler dans les musées en me posant une seule question: Comment ce que je vois peut-il me donner de la force?».

L’héroïne de ce roman, inspirée par le vécu de l’auteure, cumule les rôles et les défis, entre travail, enfants, deuils à surmonter, années qui passent, déménagement à gérer et amour à retrouver. Avec un seul objectif: rester vivante, toujours, et attentive à l’essentiel. Pour y arriver, elle nous invite, avec humour, émotion et complicité, à explorer l’action guérissante que certaines œuvres peuvent avoir lorsque nous parvenons à en ressentir toute l’intensité.

