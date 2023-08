Rendez-vous culturel broyard – Rock Oz’Arènes vide son stock et ses locaux d’Avenches Privé des arènes et ayant fait l’impasse sur l’année 2023, le festival organise quatre samedis de vente de son matériel. Sébastien Galliker

Avec Gims sur la grande scène, le festival Rock Oz’Arènes avait célébré sa 30 e édition à Avenches en 2022. Laurent de Senarclens

Une année après avoir marqué ses 30 ans lors d’une dernière édition dans les arènes romaines avant leur longue réfection, le festival Rock Oz’Arènes célébrera-t-il une 31e édition à Avenches? Évoquée depuis des lustres, l’hypothèse d’un déménagement provisoire sur le site du théâtre du Selley et du temple du Cigognier semble s’éloigner de plus en plus. Après avoir renoncé à une édition 2023 de façon rocambolesque, le festival a décidé de vendre ses stocks de matériel et a résilié son bail de locaux auprès de la Commune d’Avenches.