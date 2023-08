Rendez-vous littéraire à Morges – Le livre sur les quais, festival chouchou des auteurs Après avoir retrouvé son rythme de croisière l’an dernier, la manifestation développe ses acquis. Interview de sa directrice, Fanny Meyer, qui vit sa dernière édition. Caroline Rieder

Du ciel bleu, le lac et des livres: le cadre idyllique doit beaucoup à l’attrait qu’il exerce sur les auteurs parisiens. KEYSTONE

De vendredi à dimanche, pour la quatorzième fois, Morges bruissera du léger murmure des pages feuilletées, de discussions échangées à mi-voix sous les tentes de dédicace, de mots partagés au fil de rencontres, croisières, ateliers ou lectures-performances. Pas moins de 150 auteurs se déplaceront pour venir signer leurs livres et échanger avec le public, presque les pieds dans l’eau. À l’aune de la période qui a précédé le Covid et ses plus de 300 plumes invitées, la voilure a bien diminué avec la nomination d’une nouvelle direction en 2020, après une période de turbulences. Il n’en reste pas moins un rendez-vous crucial pour les auteurs romands, mais aussi très prisé des écrivains français.