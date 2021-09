L’invité - Rendre l’argent à celles et ceux qui font tourner ce pays

La Suisse est l’un des pays les plus inégalitaires au monde. Un pour cent de la population possède à lui seul plus de 43% de la fortune totale. 735’000 personnes vivent dans la pauvreté, soit près d’une personne sur dix. L’immense majorité de la population croule sous le poids de primes d’assurance-maladie qui ne cessent d’augmenter et de loyers exorbitants.

Ces dernières années, alors que les salaires de la plupart des gens ont stagné voire diminué, les fortunes des super-riches se sont envolées. Ainsi, entre 2003 et 2020, la fortune des 300 plus riches de Suisse a plus que doublé passant de 352 milliards à 707 milliards de francs, soit une augmentation de 2’400’000 francs par heure…

«Par revenus du capital, nous entendons les revenus obtenus par le simple fait de posséder de l’argent, de le placer et d’en tirer des rendements.»

C’est pour combattre ces inégalités sans cesse croissantes que la Jeunesse socialiste a lancé l’initiative «99%». Cette initiative vise à imposer plus fortement les revenus du capital au-dessus du montant exonéré proposé de 100’000 francs par année. Par revenus du capital, nous entendons les revenus obtenus par le simple fait de posséder de l’argent, de le placer et d’en tirer des rendements. À cet égard, on peut citer les dividendes, les intérêts, les revenus locatifs ou encore les gains sur le capital. Quant au montant exonéré, il faut investir plus de 3 millions de francs pour pouvoir compter sur un tel revenu. Or, seul 1% de la population possède une telle fortune.

Aujourd’hui, en Suisse, si vous possédez plus de 10% des parts d’une entreprise et que celle-ci vous verse des dividendes, vous ne serez imposé que partiellement sur ce revenu. Et si vous achetez des actions, qu’elles prennent de la valeur et que vous les revendez plus cher, vous ne serez pas imposé du tout sur le gain réalisé.

À l’inverse, lorsque vous travaillez huit heures, neuf heures par jour ou peut-être même plus, que vous produisez de la sorte quelque chose d’utile à la société et que vous en tirez un revenu, vous êtes imposé sur l’ensemble de votre revenu.

Changement urgent

C’est profondément injuste. Comment justifier que les revenus du travail soient davantage imposés que ceux issus de l’auto-démultiplication des fortunes, alors que ceux-ci ne sont liés à strictement aucun effort? Comment justifier que l’actionnaire soit moins imposé·e que l’agriculteur·trice? Que le ou la spéculateur·trice soit fiscalement privilégié·e par rapport à l’infirmier·ère? Il n’y a aucune justification à cela et c’est pour cela qu’un changement est urgent en la matière.

Avec l’initiative «99%», nous rendons l’argent à celles et ceux qui jour après jour font tourner ce pays. Grâce à l’initiative, 10 milliards de francs pourront être redistribués au sein de la société, argent qui servira à alléger la charge pesant sur les salarié·e·s (baisses d’impôts, subsides pour les primes d’assurance-maladie) et à renforcer le service public. Pour combattre les inégalités et permettre plus de justice sociale, votez oui le 26 septembre!

Thomas Bruchez Afficher plus Vice-président de la Jeunesse socialiste Suisse

