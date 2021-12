L’invitée - Rendre l’attente d’une place en crèche enfin supportable

Savez-vous quelle est la principale crainte des futurs parents lausannois? Ce n’est pas la responsabilité que représente cette nouvelle vie, ni les heures de sommeil qu’ils perdront avec l’arrivée de leur chérubin mais la recherche d’une place en crèche qui relève toujours, en 2021, du parcours du combattant.

Alors que la Ville de Lausanne développe une politique ambitieuse en matière d’égalité, ce problème fondamental reste un frein au marché du travail pour les jeunes mères de la capitale vaudoise. En l’absence de solution de garde, c’est en effet le plus souvent elles qui retarderont leur retour au travail ou diminueront leur taux d’activité.

«L’absence totale d’information sur le délai d’attente, qui rend l’organisation de la nouvelle famille particulièrement difficile et angoissante.»

Au problème du manque de places en crèche, qui crée une longue liste d’attente, s’ajoute pour les parents celui de l’absence totale d’information sur le délai d’attente, qui rend l’organisation de la nouvelle famille particulièrement difficile et angoissante.

Pourtant, très tôt, les parents sont en contact avec le Bureau d’information aux parents (BIP) dont la «mission prioritaire» est, selon le site officiel de la Ville de Lausanne, «d’informer les parents, d’identifier leur demande et de les orienter, ceci pour les enfants dès la fin du congé maternité jusqu’à la fin de la deuxième année primaire».

C’est en effet dès le quatrième mois de grossesse que les parents doivent inscrire leur enfant sur la liste d’attente centralisée gérée par le BIP, inscription qu’il faut ensuite réactualiser tous les six mois sous peine de recommencer le processus, en bas de liste.

En contrepartie de ces tracasseries administratives, les parents attendent légitimement du BIP des informations concernant le délai d’attente et la crèche dans laquelle leur enfant aura le plus de chances d’être accueilli. Mais ils n’en obtiendront aucune, car le BIP ne dispose pas de ces informations. Le système est ainsi fait que les places sont attribuées directement par les crèches. On expliquera aux parents qu’ils doivent attendre d’être contactés par une crèche si une place se libère.

Implorer les crèches

Pour les parents désemparés, il ne reste qu’une solution: tenter leur chance en prenant contact avec les crèches directement pour les implorer de leur fournir des informations. Combien de parents racontent les avoir harcelées et suppliées d’accueillir leur enfant à l’approche de la fin du congé maternité, désespérés de ne pas avoir de solution de garde. À force d’insister, certains parviendront à faire avancer leur dossier plus vite. Évidemment, ce ne sont que les parents les mieux informés et qui en ont les moyens qui peuvent entreprendre ces démarches, ce qui crée de grandes inégalités.

Il est grand temps que la Ville de Lausanne mette en place un système d’information qui rende l’attente d’une place en crèche supportable pour les parents, en fournissant des informations régulières sur le délai d’attente et le lieu d’accueil le plus probable pour leur enfant.

Feryel Kilani Afficher plus Conseillère communale Les Vert∙e∙s, Lausanne Francesca Palazzi

