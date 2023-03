Football – René Weiler remplacera Alain Geiger à Servette dès la saison prochaine Le Servette FC confiera les rênes de sa première équipe à René Weiler la saison prochaine. Quant à Thierry Regenass, il prendra la présidence du club dès le 1er avril. SC/comm.

René Weiler en 2014, à l’époque où il entraînait Aarau. Eric-Lafargue

Le Servette Football Club a le plaisir d’annoncer l’arrivée de René Weiler en tant que nouvel entraîneur de l’équipe. Le club est heureux d’accueillir un coach de haut niveau qui a démontré ses qualités sur la scène nationale et internationale. René Weiler et le Servette FC se sont entendus sur un contrat portant sur deux années, plus une en option.

René Weiler est bien connu des fans de football suisse et du Servette FC. Ancien joueur du club, il a disputé plus de 40 rencontres sous le maillot grenat entre 1994 et 1996. En tant qu’entraîneur, il a démarré sa carrière au FC Schaffhouse avant prendre en charge les destinées du FC Aarau avec lequel il a remporté la Challenge League en 2013. Direction ensuite la 2e Bundesliga au FC Nuremberg, puis la Belgique avec à la clé un titre de champion au RSC Anderlecht. S’ensuivra un retour en Suisse puis des expériences en Égypte et au Japon.

Le Conseil d’administration du club exprime sa satisfaction quant à la nomination de René Weiler: «Nous sommes très heureux d’accueillir René Weiler comme nouvel entraîneur de notre équipe et sommes convaincus que son expérience et sa connaissance du football de haut niveau permettront à l’équipe d’atteindre ses objectifs. Nous sommes impatients de travailler avec lui dès cet été», a déclaré Thierry Regenass. Ce dernier prendra la présidence du club à compter du 1er avril, alors qu’Alain Moscatello en deviendra le vice-président.

René Weiler se dit ravi de rejoindre Genève: «Il y a 30 ans, je jouais pour le SFC dont j’étais fan depuis l’enfance. Une blessure et un drame familial m’ont fait retourner chez moi à Zurich. Je me réjouis de revenir à Genève, travailler pour ce magnifique club pour la seconde fois, avec une nouvelle fonction. J’ai été séduit par l’ambition et la vision du club et j’ai hâte de travailler avec les joueurs, le staff et les dirigeants pour bâtir une équipe compétitive et ambitieuse. En attendant ma prise de fonction, je serai le premier supporter du club pour les échéances importantes à venir.»

Alain Geiger continuera à diriger l’équipe et le staff technique jusqu’au terme de la saison. Avec près de 200 matches à la barre du club, il est parfaitement concentré et impliqué pour les rencontres à enjeu qui attendent le SFC ces prochaines semaines. Le club et Alain Geiger sont en discussion pour construire une collaboration d’un nouveau type afin de s’engager ensemble pour le développement du Servette FC.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.