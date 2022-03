Bande-dessinée – Renée Stone, une héroïne drôle et vaillante est née L’aventurière imaginée par Julie Birmant et mise en images par Clément Oubrerie triomphe dans un 3e album au charme vintage. Jean-Philippe Bernard

«Le trésor d’Assurbanipal» est un modèle de récit en constructions parallèles, magnifié par un dessin fin et contrasté. DR

On tremble à l’idée de ce qu’il serait advenu de Renée Stone si elle avait vécu à l’heure des réseaux sociaux! Nous ne sommes qu’au début des années 30 et pourtant la jeune femme, harcelée nuit et jour par la presse, vit un enfer. Pourquoi un tel déchaînement? Celle qui est sans conteste la romancière la plus lue d’Angleterre est accusée de négliger sa fille. Plutôt que de devenir folle, elle prend pour prétexte le prochain couronnement de l’empereur d’Éthiopie Haïlé Sélassié Ier à Addis Abeba pour s’éclipser.