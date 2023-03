Changement climatique – Renens décortique son bilan carbone Comme d’autres communes, la 5e ville du canton présente son Plan climat. Au-delà des mesures annoncées, il est une mine d’infos. Chloé Din

Seules 26% des émissions de gaz à effet de serre des Renanais sont produites sur le territoire de la ville. Le Plan climat vise à les éliminer d’ici à 2050, tout en pesant les 74% d’émissions extraterritoriales, largement dues aux habitudes de consommation. Florian Cella

Alors que les plans climat se suivent et se ressemblent, Renens vient de présenter le sien. Au-delà des mesures et objectifs annoncés, son intérêt est peut-être surtout de radiographier le bilan carbone de la ville. En 2019, celui-ci était de 12,6 tonnes de CO 2 par habitant, moins que la moyenne suisse, mais deux fois la moyenne mondiale. Dans quelle mesure un plan climat peut-il faire baisser cette note?

Sur les émissions totales, seules 26% sont produites sur le territoire renanais, le reste relève par exemple des baskets produites en Chine mais portées par les habitants. C’est sur cette part locale que la Commune vise la neutralité carbone d’ici à 2050, avec une réduction de 50% à l’horizon 2035. Son champ de bataille sera en grande partie le chauffage des bâtiments – 18% des émissions des Renanais – mais aussi la mobilité locale.

Selon la Ville, si toutes les mesures de sobriété et d’efficacité énergétiques sont appliquées, les émissions des bâtiments auront baissé de 49% en 2035 par rapport à 2015. Entre autres objectifs, il s’agira d’augmenter de 51% la part renouvelable dans l’approvisionnement en chaleur et de rénover quatorze immeubles par an ou 70 maisons individuelles.

Aucun objectif précis

Pour changer les habitudes de mobilité, le levier de la Ville reste de développer l’offre de transports publics. Elle promet aussi de «repenser le nombre de places de stationnement» et de diminuer le nombre de voitures immatriculées – qui a peu bougé entre 2010 et 2021. Sur ces thèmes politiquement sensibles, aucun objectif précis n’est articulé.

Restent les 74% de CO 2 renanais produit en dehors de Renens. Au sein de ce chiffre, 18% sont dus aux voyages en avion, 19% à la consommation de biens et services et 16% à l’alimentation. Dans ces domaines majeurs, Renens, comme les autres communes, n’aura d’autre levier que d’en faire toujours plus pour sensibiliser.

Chloé Din est journaliste à la rubrique Vaud & Régions depuis 2015. Elle couvre en particulier le district de l'Ouest lausannois ainsi que les thématiques religieuses et spirituelles. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.