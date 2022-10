Carnet noir – Renens dit adieu à Jean-Pierre Rouyet Ancien municipal, conseiller communal et militant syndical, celui qui était une figure locale de la gauche de la gauche s’est éteint le 27 septembre dernier. Chloé Din

Jean-Pierre Rouyet en 2011, alors qu’il briguait un nouveau mandat à la Municipalité de Renens pour le POP/Fourmi rouge. Gérald Bosshard

Renens dit adieu à l’une des figures de sa vie politique. Ancien municipal, conseiller communal, militant syndical et président d’associations, Jean-Pierre Rouyet s’est éteint le 27 septembre dernier, comme l’annonce un communiqué en forme d’hommage du POP Vaud et de sa section renanaise, la Fourmi rouge.

Son parti, où il était engagé depuis 2000, a salué «un homme d’idéaux [qui] n’a jamais eu de cesse de s’engager pour une société plus collective, pour davantage de solidarités et une meilleure répartition des richesses».

Arrivé à Renens dans les années 80, Jean-Pierre Rouyet a siégé au Conseil communal dès 2001, avant de rejoindre la Municipalité en 2009, à la faveur d’une élection complémentaire. À l’Exécutif, il a dès lors formé un duo politique avec la popiste Marianne Huguenin, qui lui rend également hommage.

«Il était à la fois aimé et respecté. Ce n’était pas un politicien de pouvoir, mais qui se mettait au service de valeurs et de causes», se souvient l’ancienne syndique de Renens. Elle évoque un homme qui ne s’était pas forcément fixé de siéger à la Municipalité. «Mais il a aimé cette fonction et il a été très triste de devoir la quitter.»

Réélu en 2011, Jean-Pierre Rouyet a en effet démissionné en 2015 en raison d’une maladie qui l’avait tenu éloigné de la Municipalité plusieurs mois. «Il était atteint dans sa santé depuis cette époque, mais il a continué à être actif dans la droite ligne de ses engagements», explique encore Marianne Huguenin, qui se souvient de son collègue comme une force de la nature.

Outre ses fonctions de municipal chargé de la Sécurité sociale (2001-2015), Jean-Pierre Rouyet a notamment été actif au sein du syndicat SUD et a contribué à créer le Forum des associations de Renens, dont il a assumé la présidence plusieurs années.

Chloé Din est journaliste à la rubrique Vaud & Régions depuis 2015. Elle couvre en particulier le district de l'Ouest lausannois ainsi que les thématiques religieuses et spirituelles. Plus d'infos

