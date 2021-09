Saison culturelle 2021-2022 – Renens lève le voile sur une offre riche en humour et musique Une dizaine de spectacles majoritairement helvétiques et féminins marqueront la saison culturelle dans la cité vaudoise.

Barbara Hendricks sera la star incontestée de la saison culturelle 2021-2022 de la Ville de Renens. Elle se produira sur scène le 8 avril prochain (archives). Keystone/LAURENT GILLIERON

La ville de Renens (VD) a à coeur de soigner son offre culturelle depuis plusieurs années. Elle a présenté cette semaine sa saison culturelle 2021-2022 mêlant humour et musique, avec une dizaine de spectacles majoritairement helvétiques et féminins.

Pour la première fois, des passerelles ont été créées avec d’autres institutions, comme la Cinémathèque suisse et l’Orchestre des Jardins musicaux. «Renens confirme, un peu plus chaque année, son ancrage dans le paysage culturel romand avec une offre riche et pluridisciplinaire», écrit la ville dans un communiqué.

Les onze rendez-vous de cette saison sont composés de quelques reports des deux dernières saisons touchées par la pandémie (comme Barbara Hendricks et Aliose) et de nouvelles découvertes. Au programme: humour (Yann Lambiel, Brigitte Rosset, Marina Rollman, Nathalie Devantay ou encore Anne Roumanoff), musique classique (Geneva Brass), blues, gospels, pop, folk, chanson et un ciné-concert.

Le service culturel de la ville a décidé de programmer tous les spectacles les vendredis à 20h00. Le certificat Covid et une pièce d’identité seront nécessaires pour l’accès en salle. Nouveauté pour le public, un seul et unique abonnement pour toute la saison est désormais disponible.

ATS

