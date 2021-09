Nature en ville – Renens se dote d’une ferme citadine La Commune veut reconnecter ses habitants au terroir villageois avec un projet pédagogique. Chloé Din

La Ferme au village offre plusieurs possibilités de réaménagements. Elle pourrait être confiée à un collectif qui aura pour tâche d’en faire un lieu ouvert au public. Odile Meylan

«La plupart des gens ne savent pas du tout que la Commune possède une ferme.» Non seulement il y a une ferme communale à Renens, mais elle va bientôt retrouver une vocation agricole, en quelque sorte, sous la forme d’un lieu social, écologique et pédagogique. Le projet est porté par la municipale en charge du développement durable, Patricia Zurcher Maquignaz, qui fait visiter l’endroit en avant-première d’une journée portes ouvertes organisée le 11 septembre prochain.

Dans le vieux village, au fond d’une allée, le bâtiment comprend une partie habitable jusque-là occupée par une succession de locataires et d’autres espaces typiques d’une ferme villageoise. Mais surtout, il est entouré d’environ 2500 m2 de verdure qui pourraient être réaménagés de mille manières.

La parcelle de près de 2500 m² comprend quelques arbres vénérables et pourrait accueillir une nouvelle biodiversité au cœur de la commune. Odile Meylan

Nouveau lien avec l’agriculture

«Nous aimerions créer un lieu où les enfants puissent se reconnecter avec la nature et apprendre d’où vient ce qu’ils mangent, explique Patricia Zurcher Maquignaz. L’idée est que la ferme accueille des activités pour les écoles et les garderies, mais aussi pour les adultes. Beaucoup de gens se mettent à cultiver des légumes chez eux, mais sans forcément connaître les méthodes pour jardiner de façon moins agressive. On pourrait imaginer des formations à la permaculture par exemple.»

L’Ouest lausannois n’a pas encore été déserté par toutes ses exploitations agricoles, mais Patricia Zurcher Maquignaz relève qu’elles ne sont pas forcément accessibles au public. «Le Centre de rencontres et d’animations organise des visites à la Ferme de Rovéréaz, à Lausanne, mais cela reste loin. Ici, nous nous trouvons à quinze minutes à pied du centre-ville.»

Patricia Zurcher Maquignaz, municipale chargée de la Gestion urbaine et du Développement durable, et Alain Peneveyre, chef du Service de la gestion urbaine et du développement durable. Odile Meylan

Après la présentation des lieux au public, le 11, la Commune organise une soirée de discussion le 13 septembre afin de connaître les envies des habitants et des différents publics cibles. «Nous allons ensuite lancer un appel à projets qui pourrait aboutir à confier la ferme, par exemple à un collectif en leur mettant à disposition la partie habitable», détaille Patricia Zurcher Maquignaz.

Poules, chèvres, ruches pourraient former la petite ménagerie d’une ferme à vocation essentiellement pédagogique. Odile Meylan

L’objectif ne sera pas de créer une exploitation agricole productive. Au-delà de la vocation pédagogique et sociale du lieu, il s’agit aussi d’y redévelopper une biodiversité, comme dans plusieurs autres endroits de la ville. «Il y a suffisamment de place pour aménager des potagers et accueillir des petits animaux, de même que des ruches. On pourrait même imaginer y créer une petite zone humide qui ramènerait des libellules», sourit Alain Peneveyre, chef du Service de la gestion urbaine et du développement durable.

