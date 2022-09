Multiculturelle, mais pas seulement – Renens s’offre un nouveau logo et réinvente sa devise «Carrefour d’idées» était le slogan adopté par Renens depuis vingt ans. Ce sera désormais «Une différence créative», une refonte qui s’accompagne d’une nouvelle identité visuelle. Chloé Din

Le nouveau logo et la nouvelle devise de Renens, issus d’une démarche participative. Ville de Renens

C’est un changement qui se verra surtout sur les courriers officiels, le site internet de la Ville, voire les véhicules de la Voirie. Mais ce n’est pas tous les jours que Renens change d’identité visuelle et de devise. Toutes deux avaient à peu près 20 ans, avec un logo coloré évoquant la vie urbaine, villageoise et industrielle, accompagné d’un slogan: «Renens, carrefour d’idées».

Désormais, le chef-lieu de l’Ouest lausannois adoptera une nouvelle formule – «Renens, une différence créative» – et évacue son habituel pictogramme. Celui-ci sera remplacé par le nom de la Ville, Renens, écrit en lettres rouges dans une police de caractères spécialement sélectionnée pour correspondre à son identité.

Mais l’identité d’une ville, c’est quoi? Pour parvenir à cette double réinvention, la Commune a commencé par sonder sa population, entre 2020 et 2021. Participative, la démarche a impliqué des groupes de travail, des rencontres, une communication sur les réseaux sociaux et un questionnaire en ligne, le tout pour cerner la personnalité de Renens. Verdict: aux yeux des Renanais et Renanaises, leur ville est non seulement multiculturelle, mais aussi créative.

«J’ai été frappé de voir à quel point les gens sont attachés à cette mixité qui caractérise Renens, et qui est un multiplicateur de projets», remarque le syndic, Jean-François Clément. C’est donc le sens du nouveau slogan, dans une ville qui compte 120 nationalités et qui voit notamment son avenir dans l’innovation, sur fond de riche histoire industrielle.

La ville s’est appuyée sur cette quête d’identité pour se doter d’une nouvelle image dans une deuxième phase du processus. Au terme d’une mise au concours, elle a sélectionné la proposition de l’agence de communication et graphisme lausannoise Trivial Mass, qui met en avant l’affinité de Renens avec le design. Le nouveau logo reprend en effet une police de caractères développée à l’Écal par l’un de ses étudiants, Dávid Molnár, et que la prestigieuse école d’art renanaise a adaptée pour les besoins de la Commune.

Sobre et moderne, la typographie n’est – en plus – pas dénuée de sens, avec un jeu de lignes qui se croisent. «Il y a à la fois du mouvement et des intersections qui symbolisent la rencontre entre les différentes trajectoires de la population», commente Caroline Carrard Vaney, chargée de communication à la Ville, qui a coordonné le projet.

L’ensemble du processus a coûté 56’000 francs, répartis à parts à peu près égales entre l’organisation de la démarche participative et l’élaboration de la nouvelle identité graphique.

Chloé Din est journaliste à la rubrique Vaud & Régions depuis 2015. Elle couvre en particulier le district de l'Ouest lausannois ainsi que les thématiques religieuses et spirituelles. Plus d'infos

