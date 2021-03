Impacts de la pandémie – Renens soutient ses PME à fonds perdu Une enveloppe de 1,5 million de francs ira aux entreprises «en grande précarité» malgré les aides fédérales et cantonales. Chloé Banerjee-Din

Les demandes pourront être faites dès le 29 mars au moyen d’un formulaire accessible en ligne sur le site internet de la Ville. Vanessa Cardoso

La Ville de Renens met 1,5 million de francs sur la table pour soutenir les entreprises mises en danger par la pandémie. Le dispositif a été construit avec les représentants du tissu économique local, mais aussi avec la Commission des finances, dont plusieurs membres rejoindront la Commission d’attribution des aides. Celles-ci seront accordées sur la base d’un formulaire demande qui sera mis en ligne dès le 29 mars sur le site renens.ch. La Commune proposera un soutien pour remplir les formalités de manière à ce que les montants puissent être perçus rapidement.

Jusqu’à 30’000 francs

Sur l’enveloppe de 1,5 million de francs, 1 million est destiné aux PME établies sur la commune, avec un chiffre d’affaires inférieur à 5 millions, en excluant notamment les banques, assurances et études d’avocats. Celles qui ne bénéficient pas de l’aide cantonale et fédérale en cas de rigueur seront en principe prioritaires, mais les demandes seront étudiées au cas par cas pour les situations financières très difficiles, selon divers critères. Chaque entreprise touchera au maximum 30’000 francs.

Le demi-million restant sur cette enveloppe ira quant à lui aux entreprises locataires de la société immobilière CACIB SA, dont la Commune est propriétaire. Au nombre de 36, ce sont essentiellement des entreprises innovantes qui pourront recevoir au maximum l’équivalent de trois mois de loyer.

«Si nous devons revenir devant les élus pour répondre à d’autres besoins, nous le ferons.» Jean-François Clément, syndic de Renens

Un magasin sur 20 en péril

Ce type d’aides à fonds perdu a déjà été proposé par d’autres Communes, notamment Nyon tout récemment et Morges, l’automne dernier. Prilly a également débloqué 300’000 francs pour ses commerces dès l’été 2020. Renens, pour sa part, avait jusqu’ici déployé un système de bons solidaires. «Nous avons cherché quel outil nous permettrait de faire quelque chose pour notre économie et lui donner un signe fort», explique le syndic Jean-François Clément, qui relève que Renens n’a pas pu utiliser le levier de la suspension des loyers autant que d’autres Communes, n’étant pas propriétaire de surfaces importantes.

À ce stade, la Ville n’évalue pas combien de demandes lui parviendront. «Si nous devons revenir devant les élus pour répondre à d’autres besoins, nous le ferons», indique toutefois Jean-François Clément. Président de l’Association des commerçants de Renens et membre du comité de la Société industrielle et commerciale de l’Ouest lausannois, Philippe Dufloo risque une évaluation. «Environ un magasin sur 20 est en grande difficulté et risque la faillite.» Il cite une poignée de fermetures dans la seule rue où il exerce comme opticien. «On apprécie ce geste, alors qu’on a toujours la tête sous l’eau et qu’on n’en voit pas le bout.»