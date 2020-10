Gestion des eaux – Renforcement de l’accord franco-suisse sur le Rhône Berne veut négocier avec Paris un accord-cadre pour renforcer la gestion du fleuve. Il doit améliorer la vue d’ensemble des différents enjeux qui lui sont liés.

Le Rhône, ici du côté de Saint-Maurice (VS) KEYSTONE

La Suisse veut négocier avec la France un accord-cadre pour renforcer la gestion du Rhône et identifier les nouveaux défis, notamment ceux liés aux changements climatiques. Le Conseil fédéral a approuvé mercredi le mandat de négociation de la délégation suisse.

La gestion franco-suisse du Rhône fonctionne bien et les exigences de la Convention d’Helsinki pour prévenir et réduire la pollution des eaux sont respectées. Assurée par plus d’une trentaine d’instances binationales, elle peut cependant être améliorée, selon Berne.

Le nouvel accord-cadre doit améliorer la vue d’ensemble des différents enjeux liés au Rhône. Menée par l’ambassadeur Franz Perrez, la délégation suisse va s’engager pour un accord complétant les institutions et les accords existants et futurs sans en affecter les compétences ni les activités.

Cet accord doit également respecter l’autonomie des cantons en matière de gestion des eaux. La Suisse est aussi prête à discuter des questions liées à la régulation des eaux du lac Léman, mais séparément.

Les négociations devraient débuter cette année encore. Outre M. Perrez, chef de division auprès de l’Office fédéral de l’environnement, la délégation suisse sera composée de représentants du Département fédéral des affaires étrangères, de l’Office fédéral de l’énergie ainsi que des cantons de Genève, de Vaud et du Valais.

ATS/NXP