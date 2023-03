Afficher plus

En juillet dernier, des manifestations avaient éclaté dans la région pour dénoncer ce projet de révision. Leur répression avait officiellement causé la mort de 21 personnes, Internet avait été coupé et l’état d’urgence instauré. Au total, 171 personnes sont poursuivies pour leur participation aux troubles. Une quinzaine ont été condamnées à des peines lourdes et une quarantaine doivent connaître leur jugement vendredi.

Le Karakalpakstan, qui représente plus du tiers du territoire ouzbek et comprend une partie de la mer d’Aral, conserve «le droit de se séparer de la République d’Ouzbékistan sur la base d’un référendum». Les Karakalpaks, peuple turcique comme les Ouzbeks, ne sont cependant pas majoritaires dans la région qui dispose de son Parlement, d’un conseil des ministres, d’un drapeau et d’un hymne.