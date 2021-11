Mexique – Renforts militaires face aux violences des narcos L’État de Zacatecas, dans le centre du Mexique, est devenu un champ de bataille entre les deux groupes criminels les plus puissants du pays. Le gouvernement a décidé d’y déployer 460 renforts militaires.

Image d’illustration AFP

Le gouvernement du président Andres Manuel Lopez Obrador a annoncé mercredi des renforts sécuritaires dans une région du Mexique frappée par la hausse des violences attribuées au narcotrafic, mettant à l’épreuve sa stratégie face aux cartels.

Andres Manuel Lopez Obrador s’est rendu avec son gouvernement dans l’État de Zacatecas (centre), où 16 corps ont été retrouvés pendus depuis jeudi, méthode d’intimidation habituelle des cartels quand ils se disputent des territoires et des marchés de la drogue. Zacatecas a enregistré 1277 assassinats en 2021, contre 920 en 2020 et 560 en 2019, d’après le ministre de la Défense Luis Cresencio Sandoval.

D’après les experts et les autorités, la région est devenue un champ de bataille entre les deux groupes criminels les plus puissants du pays, le cartel de Sinaloa héritier du «Chapo» Guzman, qui purge une peine de prison à vie aux États-Unis, et de Jalisco Nouvelle Génération. Les États-Unis ont promis 10 millions de dollars pour l’arrestation de son chef, Nemesio Oseguera Cervantes.

«Nous devions être ici, dans ces circonstances d’insécurité et de violence», a déclaré le président Lopez Obrador venu soutenir le gouverneur David Monreal Avila, qui appartient à son parti Mouvement pour la régénération nationale (Morena).

«Des bises, pas des balles»

Le ministre de la Défense a annoncé 460 renforts militaires dans la région. «Nous allons éviter ainsi la confrontation de groupes criminels qui génèrent de la violence dans l’État», a déclaré Luis Cresencio Sandoval. Au total 3848 éléments de l’armée sont déjà déployés dans la région.

Face au rebond de violence, le gouvernement régional avait destitué la semaine dernière son responsable régional de sécurité, pour le remplacer par un général à la retraite, Adolfo Marin Marin.

D’après des chiffres officiels, le Mexique a enregistré plus de 300’000 assassinats depuis 2006, quand l’ex-président Felipe Calderon a lancé une guerre totale contre le trafic de drogue. Venu de l’opposition, le président de gauche Lopez Obrador a voulu mettre en oeuvre une politique d’ «abrazos, no balazos» ( «des bises, pas des balles» ).

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.