Qui a dit que les politiciens ne tiennent jamais leurs promesses? Il n’a fallu que quelques heures à Grégoire Junod pour quitter Facebook. Après avoir publié un message d’adieu qui fait évidemment réfléchir. Constatant que son compte était «à l’abandon depuis presque six mois. Comme beaucoup d’autres, je me suis lassé d’en être réduit à compter les likes, à lire, par le jeu des algorithmes, toujours les mêmes publications et à finir inondé de publicités que je n’ai pas demandées.» À ce petit jeu, le syndic de Lausanne a réussi sa «metasortie».

L’annonce de Grégoire Junod avant qu’il ne quitte Facebook.

Ces questions, ce renoncement virtuel, Grégoire Junod n’est pas le premier à se les être posées, ni à passer de la parole aux actes. Il y a presque dix ans, l’ancien grand reporter de «Télérama», Nicolas Delesalle, avait consacré à sa démarche une délicieuse chronique, «Adieu Facebook, je t’aimais bien», que j’avais moi aussi chroniquée. Si le journaliste français dénonçait alors plutôt le pompage industriel de ses données personnelles, je me demandais pour ma part si le trombinoscope social de Mark Montagnedesucre m’avait vraiment permis de renouer avec des amis perdus de vue. Ou de m’en faire de véritables nouveaux. Ni l’un ni l’autre, évidemment.

Chronique «Je te hais moi non plus» du 2 juin 2012.

Pour un professionnel de l’information, renoncer à Facebook est évidemment un choix cornélien. À toutes les interrogations susmentionnées s’ajoute ce que la crise sanitaire a encore exacerbé: le clivage. En ligne de mire: le messager sur qui on aime bien tirer. Cela fait partie des risques de notre métier. Mais quand l’insulte s’y ajoute, quand on l’accuse d’être une pièce d’une machinerie de propagande totalitaire, il arrive que l’armure cède. Oui, les mots peuvent blesser, même pour un professionnel qui aime jouer avec. Mais les réseaux sociaux, avec leurs biais, restent indubitablement des lieux où l’on peut prendre le pouls de certaines tendances, où l’on déniche parfois de très belles idées, voire, même si c’est rare, de beaux débats. S’en éloigner, c’est aussi abandonner cette proximité avec certains lecteurs, certains électeurs.

«Oui, les mots peuvent blesser, même pour un professionnel qui aime jouer avec.»

Et je termine par l’ultime paradoxe. Alors que les contacts rapprochés en «présentiel» vont subir une nouvelle cure de distanciation ces prochaines semaines, est-ce vraiment le moment de quitter le virtuel? Le télétravail m’a par exemple permis, pas plus tard que vendredi matin, de voir une bonne quinzaine de visages non masqués échanger par écran interposé. C’est évidemment un ersatz de la vraie vie. Mais, pour communiquer, c’est tout de même mieux qu’un pigeon voyageur.

