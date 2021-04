Initiative eau propre – Renoncer aux pesticides pourrait avoir des effets pervers Selon deux études, le texte ferait augmenter les importations, avec un impact négatif pour l’environnement. Foutaise, rétorquent les initiants. Florent Quiquerez

Les opposants citent la betterave, dont les récoltes sont souvent tributaires des pesticides. KEYSTONE

L’initiative «Eau potable propre» rate-t-elle sa cible? En réservant les subventions agricoles aux exploitants qui renoncent aux pesticides et antibiotiques, et qui utilisent leur propre fourrage, les initiants veulent préserver la qualité des eaux et freiner l’élevage intensif. Un coup de pouce pour la nature qui pourrait pourtant être néfaste pour l’environnement.

Cette conclusion ne sort pas d’un chapeau, mais d’Agroscope. Le centre de compétences de la Confédération pour la recherche agricole a analysé les effets de l’initiative. Une première étude dévoilée l’an dernier montrait que «pour la Suisse, l’initiative permettrait de réduire la pollution des eaux par les pesticides et les éléments nutritifs, ainsi que d’y améliorer légèrement la biodiversité». Au total cependant, «la pollution environnementale s’accentuerait du fait de l’augmentation des importations de denrées alimentaires», puisqu’une agriculture utilisant moins de pesticides et moins d’animaux d’élevage est également moins productive.