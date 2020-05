Histoires de couples – Renouer avec un ex, une bonne idée? Certaines romances n’auraient jamais dû finir. C’est l’avis de tous ces ex qui rempilent. Mais pas sûr que l’amour puisse renaître de ses cendres. Nicolas Poinsot

Zayn Malik et Gigi Hadid forment le couple parfait? Peut-être, mais avant ça, ils ont rompu deux fois. Getty Images

Ils ont à peine 25 ans, parlent déjà mariage et viennent d’annoncer qu’ils attendent un bébé pour cet été. Au premier regard, le mannequin Gigi Hadid et le chanteur Zayn Malik semblent vivre l’idylle parfaite, sans fausse note. Et pourtant, les amoureux reviennent de loin. Ceux qui se sont rencontrés dès 2015 ont rompu en 2016, se sont remis ensemble, avant de casser une seconde fois en 2018. Ce n’est qu’en décembre dernier que les photographes les ont aperçus à nouveau main dans la main.