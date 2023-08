Rentrée audiovisuelle – La RTS se focalise sur les régions, le débat et les jeunes Avec une nouvelle identité visuelle pour le 19 h 30 et des changements stratégiques, la RTS souhaite rendre davantage accessible les prochaines élections.

La nouvelle identité visuelle du 19 h 30 avec Philippe Revaz est présentée sur un écran lors de la conférence de presse de la RTS. KEYSTONE/Laurent Gilliéron)

La rentrée audiovisuelle a un fort goût d’élections fédérales pour la Radio-Télévision suisse (RTS). Son objectif principal est de rendre ce scrutin législatif accessible au plus large public possible. L’accent sera mis sur les débats et les jeunes.

La RTS revoit aussi son identité graphique et repense son 19 h 30, a annoncé lundi la RTS en conférence de presse. La couverture de ces élections fédérales du 22 octobre débutera mercredi avec une grande opération nationale.

«Les rédactions de la SSR ont commandé un des plus vastes sondages jamais réalisés en Suisse (57’000 personnes sondées) afin d’obtenir une véritable photographie de ce qu’est la Suisse en 2023», ont indiqué ses responsables.

Comment vont les Suissesses et les Suisses? Quel est leur mode de vie, leurs attentes, leurs envies? Les résultats seront analysés toute la journée, dès 06 h 00 dans La Matinale (RTS La Première), dans les journaux radio et TV puis lors d’une soirée spéciale intitulée «Par monts et par vous».

