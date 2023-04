Action climatique à Lausanne – Renovate Switzerland perturbe une cérémonie en l’honneur de Davel Un membre du mouvement a accroché ce lundi matin une bannière à la statue du major à la place du Château. Il appelait à se lever pour l’urgence climatique. Claude Beda

DR

Tom Jeannin, étudiant de 20 ans à l’EPFL soutenant Renovate Switzerland, a perturbé ce lundi matin une cérémonie en l’honneur du major Davel à la place du Château à Lausanne, en cette journée du tricentenaire de la mort du patriote vaudois. Il a accroché à sa statue une bannière estampillée «Je soutiens Renovate Switzerland».

Il appelait les Vaudois à s’inspirer de leur ancêtre et à se lever pour exiger du gouvernement qu’il prenne des mesures immédiates face à l’urgence climatique. Il a été interpellé avec trois autres sympathisants par la gendarmerie. Celle-ci l’a emmené au poste puis relâché après un contrôle d’identité.

«Comme Davel, écrivons l’histoire»

«Le major Davel a été jugé et condamné comme un criminel, alors qu’il croyait simplement en la possibilité d’un futur plus digne pour les Vaudois. Comme lui, je considère qu’il est de ma responsabilité d’agir si le gouvernement ne garantit pas la préservation du bien commun. Et j’invite tout le monde à en faire de même», a commenté le membre du mouvement de résistance civile climatique, étudiant en sciences de l’environnement à l’EPFL.

Présente pour soutenir l’opération, Valentine Guillerey, 20 ans, étudiante en biologie à l’UNIL s’est également exprimée: «Comme le major Davel, écrivons nous aussi l’histoire. Levons-nous ensemble dans la lutte non violente pour demander au gouvernement de nous protéger et de protéger les générations futures de la catastrophe climatique.» Pour donner suite à leur appel à l’action, les sympathisants de Renovate Switzerland organisent deux soirées d’information demain et mercredi à Lausanne.

Claude Béda est journaliste à la rubrique vaudoise de 24 heures. Passionné par les sujets de société et la vie des gens d’ici, il a couvert plusieurs régions du canton, avant de rejoindre la rédaction lausannoise. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.