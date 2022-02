L’invitée - Rénovation de la Maison de l’Élysée: une occasion manquée

Une majorité du Grand Conseil a voté le 18 janvier dernier la rénovation de la Maison de l’Élysée, ancien musée de la photographie. Après des années d’une fréquentation intense de la part de la population vaudoise, l’édifice du XVIIIe siècle méritait indéniablement sa rénovation: une maison de maître est un bijou qu’il faut savoir lustrer. Ce qui s’annonce, c’est toutefois une occasion ratée. Une fermeture. Un triste symbole. La transformation d’un lieu de culture en mauvais mélange de bureaux et de salles d’apparats réservées au Conseil d’État, qui n’en manque pourtant pas.

C’est un message catastrophique. Comment est-ce possible, aujourd’hui, dans notre canton pourtant si fier de sa culture et de son patrimoine vivant?

«La Maison de l’Élysée a pourtant le potentiel pour être un lieu de culture, un lieu d’échange, un lieu de réflexion au cœur de notre canton.»

La maison de l’Élysée va perdre son aura populaire et ouverte, qu’on devait initialement à Marx Lévy et Charles-Henri Favrod, pour retrouver son entre-soi intime et élitiste d’origine. Transformée en maison de réception, en «lieu de prestige» pour recevoir hôtes de marque, élus et capitaines d’entreprises, la maison de l’Élysée ne sera plus la maison de l’Élysée. Juste une façade anonyme comme il n’en manque, à nouveau, pourtant pas.

La Maison de l’Élysée a pourtant le potentiel pour être un lieu de culture, un lieu d’échange, un lieu de réflexion au cœur de notre canton. Alors oui, on nous a rétorqué qu’il n’y avait pas de demande, que personne ne s’est manifesté, que les Lausannois pouvaient difficilement crier à la famine culturelle au lendemain de l’ouverture de Plateforme 10, que le lieu est difficilement valorisable pour le grand public, etc. C’est mal cacher que les dés étaient pipés, que la décision a été prise il y a bien longtemps et que si le Conseil d’État avait voulu en faire autre chose, il l’aurait fait.

Que de souvenirs en ces murs!

Peut-être mieux que n’importe quel édifice historique vaudois, la Maison de l’Élysée avait réussi à incarner l’idée du «patrimoine vivant» cher à notre conseiller d’État Pascal Broulis. Chaque Vaudois, chaque visiteur, chaque famille et chaque enfant se l’étaient appropriée. Pour ma part, la fermer revient à effacer le souvenir du photomaton adossé à la cafétéria, des images qui dialoguent avec les murs et les lieux, les journées événementielles qui rassemblaient toutes et tous. La disparition d’un lieu de découverte de l’ailleurs. Une échappatoire bienvenue dans notre monde pas toujours très poétique.

À nouveau, on ne peut que se réjouir de la rénovation d’un site emblématique de notre patrimoine. Mais il est plus difficile d’accepter l’idée qu’il faudra être un hôte de luxe pour pouvoir en profiter, champagne et vue sur le lac à la clé. Alors que le public de demain, les enfants et les jeunes vaudois, est relégué à l’extérieur, là où il a le droit de rêver à une vie de châtelain et d’un temps où la culture ouverte à tous y résidait. Envers eux, la responsabilité des élus qui ont accepté sans ciller cette fermeture est lourde.

Alice Genoud Afficher plus Députée Les Vert∙e∙s

