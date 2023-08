Rénovation imposée – Feu vert pour Yverdon Sport et son stade remis aux normes Dans un mois, les footballeurs yverdonnois pourront accueillir le FC Bâle à la maison. Les nouveaux projecteurs seront érigés les 28 et 29 août. Frédéric Ravussin

La mise aux normes imposée par la Swiss Football League passe par la pose de spots «crachant» une puissance de 800 lux. CHANTAL DERVEY

Yverdon-Sport joue ce samedi à 18 h contre Servette son deuxième match à la Maladière neuchâteloise où il a dû élire domicile provisoirement. Sans doute le dernier, avant de pouvoir retrouver dans pile un mois la pelouse de son Stade Municipal mis aux normes de la Swiss Football League.

«On est dans les clous, les feux sont au vert», se réjouit le municipal yverdonnois des Sports, François Armada lorsqu’on évoque avec lui le timing du chantier. Ainsi, les fondations des quatre nouveaux projecteurs de l’enceinte sont prêtes. Couchés sur place depuis plusieurs jours, les mâts attendent d’être érigés par grue. Spectaculaire, l’opération est prévue lundi et mardi.

Réactivité appréciée

On se rappelle que si l’éclairage devait de toute manière être adapté aux nouvelles exigences de la Ligue, la promotion – un peu surprise, convenons-en – d’YS en Super League à la fin du printemps dernier avait modifié le projet, alors sur le point d’être réalisé. À catégorie de jeu plus élevée, puissance de spots plus forte. Ce n’est plus à 500 lux, mais à 800 lux qu’il fallait finalement pousser le système lumineux. «Si l’on peut se réjouir d’avoir pu arrêter le projet à temps, on ne peut que remercier la réactivité de l’entreprise qui procède à ces travaux», souligne l’édile.

Les nouveaux mâts sont livrés depuis quelques jours. Ils seront dressés en début de semaine prochaine. CHANTAL DERVEY

Autre point à améliorer pour répondre aux exigences sécuritaires, l’accueil des supporters visiteurs est aussi sur de bons rails. «Les fondations nécessaires à la pose de tourniquets sont posées, et ces derniers seront là sous peu. Quant au compartimentage des différents secteurs dans le stade, il est en cours de réalisation, tout comme l’installation de pare-ballons derrière les buts», explique François Armada.

«La Tribune «verte» est désormais intégralement réservée pour M. et Mme Tout-le-Monde.» François Armada, municipal des Sports à Yverdon-les-Bains

Cette adaptation de l’enceinte sportive s’accompagne d’une limitation de sa capacité d’accueil. Le Stade municipal ne pourra à l’avenir contenir que 4000 spectateurs, contre 5500 environ auparavant, une zone tampon entre la tribune «verte» et le secteur visiteur étant en outre maintenue.

À noter du reste que les kops vont quitter cette tribune secondaire pour prendre place derrière le but situé du côté de l’avenue des Sports, à l’opposé du pacage réservé aux fans adverses. «Cette tribune, tout comme la Tribune principale qui lui fait face, est désormais intégralement réservée à Monsieur et Madame Tout-le-Monde», reprend le municipal.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.