Pêche sur les rives du lac - Rénové, le port de Delley-Portalban a été inauguré

Les travaux ont consisté à rehausser la digue de protection face aux vagues, ainsi que le terrain pour réduire le danger d'inondation et de pollution lors de crues. (Photo avant les travaux) SEBASTIEN GALLIKER

Le port de pêcheurs de Delley-Portalban, dans le canton de Fribourg, a été inauguré mercredi après deux ans de travaux. Ce port réaménagé par l’Etat offre quatre places pour des pêcheurs professionnels. Il doit contribuer à pérenniser la pêche professionnelle sur le lac de Neuchâtel.

Les jeunes pêcheurs professionnels qui veulent s’établir sur le lac et qui ne peuvent pas reprendre une exploitation existante ont des difficultés à trouver un emplacement sur les rives du lac, relève le canton de Fribourg. Les prix des parcelles sont inabordables ou alors les emplacements sont en zone naturelle ou touristique.

C’est pour répondre à cette préoccupation que l’Etat de Fribourg a décidé de réaménager le port des pêcheurs de Delley-Portalban pour un montant de 475’000 francs. Les travaux ont consisté à rehausser la digue de protection face aux vagues, ainsi que le terrain pour réduire le danger d'inondation et de pollution lors de crues.

Il s’agissait aussi d’équiper les parcelles en matière d’évacuation des eaux claires et des eaux usées. Ce port voué depuis longtemps à la pêche professionnelle ne répondait plus aux normes en matière d’aménagement du territoire et d’environnement.

Le contingent admis sur le lac de Neuchâtel est de 40 exploitations de pêche professionnelle. Actuellement, 31 permis ont été délivrés pour la pêche professionnelle, dont 6 concernent des pêcheurs établis sur le territoire fribourgeois. Les pêcheurs capturent en moyenne 250 tonnes de poisson par an, un chiffre en baisse.

