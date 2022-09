Séance extraordinaire au National – Rentes AVS, primes maladie, essence, où faut-il agir? Le Parlement discute ce matin de différentes mesures pour sauvegarder le pouvoir d'achat de la population. Suivez-le débat en direct avec nous. Arthur Grosjean LIVE

L'inflation en Suisse se montre à près de 3%. C'est trois fois moins qu'en France mais c'est quatre fois plus que ce à quoi on est habitué ces dernières années. Et comme si cela ne suffisait pas, on annonce une hausse des primes maladie de près de 10% pour 2023.