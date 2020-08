En cette rentrée scolaire si spéciale, le Département vaudois de la formation avait beaucoup de choses à dire. À côté du rappel attendu des consignes sanitaires, les bonnes nouvelles sur les chantiers pédagogiques en cours sont venues montrer que le projet de Cesla Amarelle prend corps. Mais la conférence de presse n’aurait pas été complète sans l’annonce d’un nouvel axe de réforme. Alors que la question n’avait plus été évoquée depuis près d’une décennie, il est désormais à nouveau question de ce qui fait à la fois le sel et l’amertume de la vie scolaire: les notes et les examens.

«Après la grande expérience des cours donnés sur l’écran, beaucoup d’élèves ont exprimé leur envie de retrouver une interaction vivante»

Les évaluations, annonce le département, seront moins nombreuses à l’avenir, le certificat de fin de scolarité aura moins de poids et les épreuves cantonales de 10e année seront supprimées. À la tête de l’école, on se préoccupe aujourd’hui de son essence même: l’enseignement. La relation d’apprentissage a besoin d’une «respiration», dit la conseillère d’État. Quel curieux sentiment que de retrouver un discours fort sur la classe et son ultime besoin de former des têtes bien faites, avec des enseignants qui disposent de temps. Après la grande expérience des cours donnés sur l’écran, beaucoup d’élèves ont exprimé leur envie de retrouver une interaction vivante. Le contexte de l’épidémie permet à l’école de redécouvrir ses propres vertus… À cet égard, remettre le geste enseignant au cœur de la rentrée scolaire semble particulièrement bien vu.

S’achemine-t-on pour autant vers une institution moins sélective, davantage centrée sur l’entraide? Il est trop tôt pour le dire. Le demi-siècle de débats acharnés entre gauche et droite sur le tri entre les élèves scolaires et moins scolaires a laissé de profondes traces. Personne n’a envie de voir revenir les luttes homériques entre les partisans d’une école de la répartition entre bons, moyens et faibles et les promoteurs de l’égalité des chances.

Reste un enseignement, c’est le cas de le dire. Même si l’institution cherche par tous les moyens à préparer les jeunes à entrer dans une société de plus en plus technique et concurrentielle, le rapport humain généreux entre prof et élève fonde le seul espoir d’un apprentissage durable. Il aura peut-être fallu un virus pour s’en souvenir.