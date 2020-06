Écoles genevoises – Rentrée: les élèves du Cycle commenceront plus tard le matin Un nouvel horaire sera mis en place fin août: les cours débuteront trente à quarante-cinq minutes plus tard. La mesure vise à limiter l’affluence dans les TPG dans le contexte du Covid-19. Aurélie Toninato

Le temps perdu le matin sera notamment rattrapé à midi ou en supprimant la pause de l’après-midi. Steeve Iuncker-Gomez

Les élèves du Cycle d’orientation pourront dormir un peu plus longtemps dès la rentrée. Les 19 établissements genevois vont en effet expérimenter un nouvel horaire matinal: les cours commenceront entre 8h30 et 8h45, soit trente à quarante-cinq minutes plus tard que d’habitude. La mesure s’inscrit dans le contexte du Covid-19. «Le Conseil d’État mène une réflexion globale sur la reprise en septembre – qui dépasse le cadre scolaire – pour tenter de limiter le nombre d’usagers dans les TPG aux heures de pointe», explique Anne Emery-Torracinta, en charge du Département de l’instruction publique (DIP). Dans ce cadre, il a été demandé au DIP de décaler une partie du flux scolaire après le passage des pendulaires.