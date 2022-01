L’école face à la 5e vague – Rentrée masquée dès 8 ans: «Le plus difficile, c’est la gym» Les élèves dès la 5P doivent désormais porter un masque en classe. Comment appréhendent-ils cette nouvelle mesure sanitaire? Reportage dans un collège de primaire à Nyon. Marine Dupasquier

À l’école du Rocher, à Nyon, Jonathan (9 ans) doit désormais porter le masque comme sa grande sœur Noa (11 ans). Florian Cella

Tandis que la sonnerie s’apprête à retentir, sur le coup de midi, l’atmosphère à l’école du Rocher, à Nyon, semble on ne peut plus normale. Du moins, autant qu’elle peut l’être un jour de reprise. À proximité de l’entrée du préau, quelques parents sont venus braver la bise pour attendre leurs enfants. Des portes principales, on voit finalement surgir le flot d’enfants pressés de rentrer à la maison. Impatients, aussi, d’ôter leur masque. Car pour certains, cette matinée était la première où on les obligeait à le porter.

Sur le site, qui comprend des classes de 5P à 8P, c’est donc la totalité des élèves qui est désormais masquée à l’école. Dans la cour, les voici pour la plupart avec leur masque sur le menton, visiblement soulagés de prendre une bouffée d’air frais.