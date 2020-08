Éducation – Rentrée scolaire en présentiel dans le canton du Jura Les élèves jurassiens reprendront les cours en présentiel. Si à l’école obligatoire le port du masque ne sera pas exigé, ce sera le cas au postobligatoire.

La rentrée se fera en classe complète avec le respect des règles sanitaires. (image d’archives) KEYSTONE

Le canton du Jura veut assurer l’enseignement en présentiel dans des classes complètes lors de la rentrée scolaire lundi. Si le port du masque n’est pas exigé à l’école obligatoire, les élèves devront toutefois respecter les règles sanitaires. Au niveau postobligatoire, le port du masque sera généralisé.

Les enseignants de l’école obligatoire recevront des masques qu’ils devront porter dans les couloirs et les lieux communs, ainsi que dans les situations où la distance de 1,5 mètre ne peut pas être respectée. «Nous souhaitons malgré tout une année scolaire la plus normale possible», a relevé jeudi le ministre jurassien de la formation, de la culture et des ports Martial Courtet.

«Les écoles sont des foyers potentiels de Covid-19 et le retour de vacances comporte des risques supplémentaires», a expliqué Martial Courtet. Le Service de l’enseignement souhaite une année scolaire la plus valable possible au niveau des notes. «L’on ne veut pas qu’une génération d’élèves soit estampillée Covid», a déclaré le ministre.

Contrôle du lavage des mains

Afin de lutter contre la propagation de la pandémie et de garantir la sécurité des élèves et des enseignants, un plan de protection a été présenté aux directions d’école. Ce concept reprend les règles sanitaires en vigueur et les adaptations liées au milieu scolaire. Il y aura ainsi un contrôle du lavage des mains.

Au niveau postobligatoire l’enseignement dans les divisions de formation du CEJEF, qui comprend une division lycéenne et des divisions professionnelles, reprend également en présentiel après plusieurs mois d’enseignement à distance ou semi-présentiel.

Le port du masque de protection sera généralisé car la distance de 1,5 mètre entre élèves et apprentis ne peut pas être respectée dans la grande majorité des cas. Les masques seront distribués gratuitement pendant au moins un mois.

Éducation numérique

Sur le plan pédagogique, le Service de l’enseignement va poursuivre le développement du numérique. Il a constaté que lors de l’enseignement à distance, le portail des écoles du canton du Jura et du Jura bernois éduclasse a démontré toute son utilité. «Le confinement a permis de faire un bond dans l’éducation numérique», a souligné le chef du Service de l’enseignement Fred-Henri Schnegg.

Plus de 400 activités ont été proposées aux élèves et aux familles. Quelque 9500 devoirs ont aussi été postés par les enseignants à destination de 978 classes. Au total, 52’719 travaux ont été retournés par les élèves. Les classes jurassiennes ont largement tiré bénéfice de cet outil pendant les semaines de confinement, a constaté le Service de l’enseignement.

Au niveau des effectifs, 8099 élèves, 5829 à l’école primaire et 2270 à l’école secondaire, reprendront le chemin des classes lundi. Les effectifs sont en augmentation de 48 élèves. Dans le domaine de la formation postobligatoire, les effectifs sont stables.

ATS/NXP