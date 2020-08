Enseignement et Covid-19 – Rentrée scolaire en quarantaine pour les grands internats Accueillant des élèves en provenance de pays très variés, les écoles internationales entament leur année sous pression. David Genillard

Tout le personnel de l’école, dont la bibliothécaire Virginia Morgan, met la main à la pâte pour sustenter les élèves placés en quarantaine dans leur dortoir. Chantal Dervey

«All hands on deck». L’expression navale – qu’on peut traduire par «Tout le monde sur le pont» - est devenue la nouvelle devise officieuse de la Leysin American School (LAS), en pleine tempête Covid. Lundi, les cours ont repris dans une ambiance particulière. Et pour cause: l’établissement abrite quelque 60 nationalités différentes. Une part - Espagne, Andorre, USA, etc. - figure sur la liste rouge de la Confédération.