De nombreux enjeux attendent l’école durant l’année scolaire à venir; une année qui, nous l’espérons, ne sera pas affectée par une situation sanitaire aux conséquences pédagogiques et psychologiques lourdes.

Concernant l’éducation numérique, un bilan des étapes réalisées et un débat large sur les objectifs poursuivis, le rythme d’implémentation et les moyens octroyés doivent être menés.

Quant aux effectifs des classes, ils sont souvent trop élevés. Par exemple, dans les gymnases, nous constatons depuis plus de dix ans un nombre d’élèves par classe qui dépasse régulièrement les maxima réglementaires. Ces sureffectifs mettent en évidence un manque de moyens pour l’école et des manquements importants dans la planification des infrastructures pour le postobligatoire.

«Le débat se porte notamment sur la place des élèves à besoins particuliers au sein du système de formation.»

Le débat se porte notamment sur la place des élèves à besoins particuliers au sein du système de formation, qui est un élément clé d’une école inclusive, un système qui doit offrir à toutes et tous la possibilité d’acquérir une formation de qualité. Ce droit à y accéder est une revendication centrale. Cependant, ceci n’est possible que si certaines conditions-cadres sont réunies et si les moyens nécessaires sont débloqués. Il y va du respect de ce droit pour les élèves, mais aussi de celui des professionnel·le·s à travailler dans de bonnes conditions. Pour cela, un plan pédagogique est nécessaire: non bureaucratique, basé sur les besoins et pensé pour allouer les moyens nécessaires.

Force est de constater que le «Concept 360» n’atteint, en l’état, aucun de ces objectifs. Non pas que les réflexions internes aux établissements soient inutiles - au contraire, elles mettent en lumière l’ampleur des changements nécessaires - mais plutôt parce que le dispositif semble souvent basé sur les ressources disponibles et les moyens de gérer la pénurie plutôt que sur une vision plaçant l’élève et ses besoins au centre du projet de formation. En effet, que ce soit dans la prise en charge préscolaire, dans le soutien en classe, les mesures pédagothérapeutiques (logopédie, psychologie, psychomotricité) ou encore dans les institutions, tout le système est sous pression du fait de l’ampleur des besoins et la faiblesse des moyens octroyés.

Pour un nouvel élan

Nous appelons donc le département chargé de la Formation à donner un nouvel élan à la réflexion et à l’élaboration concrète et réalisable d’un plan. Ce nouvel élan impliquerait à la fois une simplification du dispositif et l’octroi de moyens conséquents.

Parmi les mesures simples et concrètes que nous demandons, l’octroi de moyens aux classes (ou à un groupe de classes) plutôt que de systématiquement devoir étiqueter un élève pour obtenir quelques périodes de soutien, aboutissant à la multiplication de mesures dans la même classe, et donc à la multiplication du suivi et de la nécessaire coordination, concourant à la surcharge du personnel.

