Crise du coronavirus – Réouverture des bars et restaurants romands en décembre: quel bilan? Mi-décembre, après un mois et demi de fermeture, les cafés, les bars et les restaurants de Suisse romande ont rouvert leurs portes pour deux semaines, juste avant les fêtes de fin d’année… Cette décision était-elle raisonnable et rentable pour la branche? Etude de cas dans le canton de Genève. Laure Wagner

Quelques jours de réouverture des établissements de restauration en décembre ont été vécus de façon différente par les divers acteurs du secteur. Keystone

Avec près de 3000 entreprises, Genève est le canton qui compte le plus d’établissements spécialisés dans les services de la restauration et du débit de boissons par habitant. 60% d’entre eux seulement ont ouvert en décembre, selon le président de la Société des Cafetiers, Restaurateurs et Hôteliers de Genève, Laurent Terlinchamp. «Il y a trois cas de figure, détaille-t-il: ceux qui ont décidé d’ouvrir coûte que coûte, ceux qui ont décidé de ne pas rouvrir pour une période aussi courte et incertaine; enfin, ceux qui ne pouvaient tout simplement pas ouvrir!»