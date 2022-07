Infrastructure routière – Réouverture du chemin le plus court entre Cugy et Bottens Les automobilistes pourront réemprunter la route cantonale dès le 15 juillet. Treize mois de travaux auront suffi, alors que plus de quarante était un temps envisagé. Sylvain Muller

Entièrement refaite, la route cantonale reliant Bottens à Cugy (ici en hiver 2019) sera rouverte à la circulation le 15 juillet prochain. 24 HEURES/ODILE MEYLAN (archive)

Le premier projet parlait de trente-six mois de fermeture de la route, puis il a été ramené à vingt-quatre mois, ce qui suscitait déjà pas mal de grogne. À son lancement, le Canton ne planifiait plus que seize mois de travaux et, ce mercredi, il annonce qu’ils seront terminés après treize mois seulement. Dès le 15 juillet prochain, les automobilistes pourront de nouveau librement circuler sur le tronçon Bottens – Cugy.

«Les bonnes conditions météorologiques, l’efficacité de l’entreprise chargée des travaux et l’excellente collaboration entre le Canton et ses partenaires ont permis d’optimiser le calendrier et de terminer les travaux avec près de trois mois d’avance», se félicite le Canton dans son communiqué.

«Très heureux»

Bertrand Clot avait fait partie des premiers à s’élever contre la durée de travaux planifiée. Cet ancien député habitant Bottens avait mobilisé le Conseil communal de son village et obtenu que le Canton vienne présenter les travaux. Il se dit donc «très heureux» de l’annonce du jour.

«Je n’ai toujours pas compris comment les services de l’État ont pu envisager, au départ, une fermeture de plus de quarante mois.» Bertrand Clot, ancien député et ex-conseiller communal à Bottens

«J’ai presque envie de les féliciter, ironise-t-il. C’est bien la preuve qu’il était possible de faire beaucoup plus rapidement que ce qu’on nous annonçait au départ et que nos arguments étaient fondés. Mais je n’ai toujours pas compris comment les services de l’État ont pu envisager, au départ, une fermeture de plus de quarante mois. Il y a vraisemblablement quelque chose à revoir dans leurs procédures internes.»

Le communiqué rappelle que la réfection totale de ces 2,9 km de chaussée, mais aussi la création de 800 mètres de piste cyclable entre Bretigny-sur-Morrens et Bottens ont coûté 10,3 millions de francs. Cela avait aussi nécessité la construction d’un «barreau provisoire» pour éviter que les voitures traversent Froideville en empruntant la déviation mise en place.

À noter enfin que la déviation de la ligne 60 des tl restera, elle, en vigueur jusqu’au 29 juillet compris.

