L’invitée - Répartir les richesses grâce au taux d’impôt communal unique

Le POP propose que les contribuables du canton paient leurs impôts communaux à un même taux. Aujourd’hui, chaque Commune fixe elle-même son taux d’imposition, ce qui fait que les contribuables peuvent voir leur facture fiscale passer du simple au double, selon leur lieu de vie.

Cette situation est injuste, selon les défenseurs d’un taux unique, tant pour les collectivités que pour les individus. En outre, elle complexifie les choses, notamment lorsque les Communes doivent payer des charges cantonales, qui leur sont refacturées. Avec un seul taux fiscal, chaque Commune financerait ses charges, répondant aux besoins de la population, et se trouverait à égalité avec les autres lorsqu’elles doivent, ensemble, définir une répartition face aux instances supérieures.

«Mettre tous les contribuables, et les collectivités, sur pied d’égalité.»

Les détracteurs du taux unique prétendent que les difficultés financières des Communes sont dues aux lourdes charges qui leur sont imposées par le Canton, et de manière générale par la politique sociale, toujours trop onéreuse. Ce raisonnement fait l’impasse sur les inégalités entre communes, et mélange deux choses. Le Canton garantit à la population des prestations sociales de base et les refacture aux Communes. C’est une raison de plus pour que ces dernières soient à égalité pour définir les critères de cette refacturation.

Le POP souhaite que cette répartition se fasse selon des critères objectifs, tel que la taille de la population, le nombre d’emplois, et d’autres critères encore à définir. L’objectif de cette initiative est bien de mettre tous les contribuables, et les collectivités, sur pied d’égalité. Ainsi, vivre à Lausanne ou sur La Côte ne présenterait plus d’avantage fiscal.

Avec le raisonnement des opposants au taux unique, c’est un peu comme si en allant au restaurant, des personnes ne disposant pas des mêmes moyens financiers devaient partager la facture à égalité. Ceux et celles qui auraient choisi un menu bon marché, car ils ont moins de moyens, trouveraient cela injuste. Mais ceux qui ont choisi un menu plus cher, qui en ont les moyens et qui ne veulent pas l’admettre, se retourneraient contre le restaurateur en l’accusant de faire des menus trop chers.

Davantage d’équité

Le vrai problème, ce n’est pas le tarif pratiqué par le restaurateur. C’est la différence de revenu des convives. Ce qu’on peut faire pour réduire cette différence ne fera qu’améliorer la soirée, et réduira les tensions au moment de passer à la caisse. Cette image illustre la vision du POP: une convivialité qui découle d’une saine répartition, permettant à chacun∙e d’avoir sa place autour de la table. Une équitable prospérité.

Les communes ont effectivement des réalités différentes. Si certaines sont décentrées, ont moins de transports, elles ont d’autres avantages, pour certaines une autre qualité de vie aussi. Elles doivent cependant toutes permettre l’accès aux transports publics (elles pourraient, par exemple, défendre leur gratuité), aux prestations sociales, aux places en crèches et au logement, offrir des prestations aux seniors, soigner les espaces verts, soutenir leurs commerces locaux, être à l’écoute. La possibilité de répondre à la population constitue la condition d’une véritable autonomie des collectivités locales, selon les défenseurs du taux unique.

Karine Clerc Afficher plus Municipale POP, Renens

