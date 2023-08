Économie suisse – Repli de l’indice des prix à la production et à l’importation Selon l’Office fédéral de la statistique, le niveau des prix des produits indigènes et des produits importés a baissé de 0,6% en une année.

Par rapport à juillet 2022, les prix à l’importation sont en baisse de 5%. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

L’indice des prix à la production et à l’importation s’est replié de 0,1% en juillet par rapport au mois de juin à 109,0 points (base 100 en décembre 2020). Sur un an, le niveau des prix de l’offre totale des produits indigènes et des produits importés a baissé de 0,6%, précise mardi l’Office fédéral de la statistique (OFS).

Le repli mensuel de ce pré-indicateur de l’inflation s’explique par le recul des prix à l’importation en juillet (-0,4%), grâce à la baisse des tarifs des hydrocarbures ainsi que des métaux et des produits semi-finis en métaux. Les ordinateurs et équipements périphériques, les préparations pharmaceutiques, les équipements de communication et le café vert sont également devenus meilleur marché, précisent les statisticiens fédéraux.

De leur côté, les prix à la production sont restés stables sur un mois. Une baisse des prix a été observée pour le gaz, les métaux, les équipements médicaux ainsi que pour la ferraille. Par contre, les composants et cartes électroniques, les produits pétroliers, les montres, la viande et les produits carnés ont renchéri.

Par rapport à juillet 2022, les prix à l’importation sont en baisse de 5% tandis que les prix à la production ont renchéri de 1,7%.

ATS

