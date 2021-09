Venezuela – Report du nouveau round du dialogue entre le pouvoir et l’opposition Le président du Venezuela Nicolas Maduro manquait à l’appel vendredi pour la reprise des pourparlers avec l’opposition qui devaient débuter au Mexique.

Le président du Venezuela Nicolas Maduro mercredi à New York pour l’Assemblée générale des Nations Unies. Getty Images via AFP

La reprise d’un troisième cycle de pourparlers entre le gouvernement et l’opposition du Venezuela, prévue vendredi au Mexique, a été reportée en l’absence des représentants du président Nicolas Maduro, a-t-on appris auprès des deux parties.

Les représentants de l’opposition ont constaté l’absence des délégués du pouvoir mais ont «réitéré» leur «engagement à avancer dans ce processus» de dialogue, selon un communiqué daté de la capitale mexicaine.

Une source proche de la délégation du pouvoir vénézuélien a confirmé le report à l’AFP. Le début de ce round de pourparlers, parrainés par la Norvège, a été «retardé», mais la première réunion aura lieu samedi lorsque les envoyés de Nicolas Maduro arriveront au Mexique, a indiqué cette source à Caracas sous couvert de l’anonymat.

Les négociateurs de l’opposition sont déjà dans la capitale mexicaine.

Le leader de l’opposition vénézuélienne Juan Guaido en septembre 2021. AFP

L’agenda de la nouvelle réunion sur le respect de l’État de droit est aussi beaucoup plus ambitieux que les précédentes rencontres qui ont permis de débroussailler le terrain et d’aboutir à deux accords sur des points mineurs (mécanisme de financement des vaccins anti-Covid et «souveraineté du Venezuela sur la Guyane Esequiba»).

Pouvoir et opposition ont entamé en août des négociations pour tenter de sortir le pays de l’ornière. D’un côté, le pouvoir veut une suppression des sanctions imposées par les pays qui ne reconnaissent pas l’élection du président Maduro. De l’autre, l’opposition veut obtenir des élections libres et transparentes en vue du scrutin régional de novembre, mais surtout de la présidentielle de 2024.

AFP

