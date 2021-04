Conquête de l’espace – «Repousser les limites du possible est grisant» Le Bernois Thomas Zurbuchen, chef des missions scientifiques à la NASA, orchestre le vol historique que doit effectuer sur Mars l’hélicoptère «Ingenuity». Il raconte les défis que doit surmonter son équipe. Jean-Cosme Delaloye New York

Thomas Zurbuchen, chef des missions scientifiques de la NASA. Keystone

Thomas Zurbuchen a passé la nuit dans l’avion entre Los Angeles, où se prépare le vol d’Ingenuity sur Mars, et Washington, où il réside avec sa femme et ses deux enfants. Jeudi matin, l’astrophysicien Bernois, qui dirige la recherche scientifique à l’Agence spatiale américaine (NASA), ne montre pourtant aucun signe de fatigue ni d’inquiétude après la décision, cette semaine, de repousser le vol du minihélicoptère. La mesure a été prise pour permettre à son équipe d’actualiser un logiciel de l’engin, explique Thomas Zurbuchen. Il annonce qu’Ingenuity décollera la semaine prochaine. En cas de succès, ce vol de 90 secondes deviendra le premier vol piloté par l’être humain sur une autre planète et rejoindra dans l’Histoire celui qu’avaient effectué les frères Wright à bord du premier avion en 1903.