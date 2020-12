Asile – Requérants érythréens: l’ODAE romand dénonce des durcissements L’Observatoire romand du droit d’asile et des étrangers (ODAE) dénonce les durcissements des conditions d’asile en Suisse à l’encontre des requérants érythréens.

Image d’archive. KEYSTONE

Dans un rapport publié mardi, l’ODAE relève l’augmentation des rejets de l’asile et les levées d’admission provisoire entraînant un renvoi qui ne sera pas exécuté. En effet, le régime érythréen n’accepte aucun renvoi forcé vers son territoire.

«Cette politique de non-asile mène à l’exclusion durable d’une population jeune dont nombre d’individus étaient en train de se former et de s’intégrer au moment de recevoir un refus», constate l’organisation. «Il devient urgent d’en questionner le coût humain, social et politique», estime l’ODAE.

L’ODAE avait déjà tiré la sonnette d’alarme dans un premier rapport en 2018. De manière générale, le Secrétariat d’État aux Migrations (SEM) a durci la pratique à l’encontre des Érythréens depuis 2016, alors que la situation des droits humains en Érythrée ne s’est pas améliorée, selon l’ODAE. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a confirmé la pratique du SEM.

Renvois

Entre 2016 et fin octobre 2020, 3555 Érythréens ont reçu une décision de renvoi suite à leur demande d’asile. En 2018, les autorités ont annoncé le réexamen des admissions provisoires de près de 3200 personnes.

À la fin octobre 2020, la Suisse comptait 20’551 réfugiés et 9675 personnes admises provisoirement originaires d’Érythrée, selon l’ODAE. Parmi celles-ci, 6211 avaient un permis F «réfugié», 3464 une admission provisoire et 2644 d’entre elles étaient en Suisse depuis sept ans ou plus.

ATS/NXP