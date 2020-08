Culture estivale – Rescapées des festivals, Les scènes du chapiteau tiennent le cap Transformé en repas-concert aux accents intimistes et champêtres, le plus joli des festivals du Nozon, rendu virus-compatible, a trouvé son public. Erwan Le Bec

Romainmôtier, 8 août 2020. Festival Les scènes du chapiteau en version Covid-19. Odile Meylan

«On sent que quelque chose se passe aux premières notes. Là, on se rend compte que la magie des concerts nous a à tous manqué.» Philippe Gervaix, président des Scènes du chapiteau, à Romainmôtier, peut souffler un peu. Un temps inquiet pour son avenir, puis frappé par les mesures sanitaires, le festival du Nozon a réussi à se transformer, pour son édition 2020, en série de soirées repas-concert au caractère intimiste.

«C’était un pari, concède Philippe Gervaix. Une soirée sur inscription limitée à 50 personnes n’est pas un festival où le public peut circuler: certains jours ont été plus difficiles à remplir que d’autres. Mais ça marche. La magie du site opère toujours, le dispositif fonctionne bien, et la programmation aussi.» Les artistes à l’affiche étant choisis pour leur répertoire adapté au contexte et à leur adéquation avec un public restreint.

La manifestation dit avoir «bon espoir d’équilibrer les comptes». Dernier concert dans la clairière du Nozon le 22 août.