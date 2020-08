Internet – Réseau de hackers démantelé, interpellation à Genève La police cantonale vaudoise a interpellé un suspect à Genève dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire internationale provenant des Etats-Unis.

Un hacker présumé a été interpellé à Genève par la police vaudoise (photo d’illustration). KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Un vaste réseau de pirates informatiques, soupçonnés de diffuser illégalement des films sur internet, a été démantelé mardi lors d’une opération internationale. La Suisse y a participé, et notamment la police cantonale vaudoise qui a interpellé un suspect à Genève.

La police de sûreté vaudoise est intervenue à la suite d’une demande d’entraide judiciaire internationale provenant des Etats-Unis, a-t-elle expliqué dans un communiqué. Elle a mené une perquisition dans le canton de Genève, saisi du matériel informatique et appréhendé un prévenu.

Une enquête a été ouverte pour déterminer l’implication de cet homme dans le groupe «Sparks», considéré comme l’un des plus grands responsables de piratage en ligne du monde. A noter que si la police vaudoise est intervenue dans cette affaire, c’est que le serveur incriminé se trouvait sur son territoire.

Ce coup de filet international a été mené conjointement par les autorités américaines et 18 autres pays à travers le monde, a relevé l’organisme de coopération judiciaire entre pays européens Eurojust. Plusieurs suspects ont été arrêtés et plus de 60 serveurs informatiques ont été détruits en Amérique du Nord, Europe et Asie.

Les membres du groupe «Sparks» sont accusés de récupérer notamment des films et des séries TV avant leur commercialisation en DVD ou Blu-Ray, puis de les diffuser sur internet. Cette activité illégale coûte chaque année «des dizaines de millions de dollars» à l’industrie du ciné et de la télévision, souligne Eurojust.

ATS/NXP