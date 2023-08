Réseaux sociaux – Instagram détrône Facebook en Suisse L'application de partage de photos prises sur le vif devient pour la première fois le réseau comptant le plus grand nombre d’utilisateurs dans notre pays.

Instagram dépasse Facebook et devient le réseau social le plus populaire chez les 15-24 ans. KEYSTONE

Instagram détrône Facebook et devient pour la première fois le réseau social avec le plus grand nombre d’utilisateurs en Suisse. La télévision reste toutefois le média le plus populaire, selon une nouvelle étude.

Instagram avait déjà détrôné Facebook en 2017, devenant ainsi le réseau social le plus populaire chez les 15-24 ans, selon le Digimonitor publié mardi par la communauté d’intérêts des médias électroniques (Igem) et la recherche sur les médias publicitaires Remp. Le service de partage d’images est désormais numéro 1 tous âges confondus.

Néanmoins, environ 6,3 millions de personnes âgées de 15 ans et plus (93% de ce groupe de population) regardent la télévision en Suisse au moins occasionnellement. Parmi elles, 4,2 millions le font tous les jours.

La radio suit de près, avec 6,1 millions d’utilisateurs âgés de 15 ans et plus. Quant aux réseaux sociaux, 72% de la population sondée les utilisent, soit une hausse d’un point par rapport à l’enquête de l’année passée.

ATS

